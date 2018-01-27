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Нацгвардию собираются полностью укомплектовать до конца года

Нацгвардию собираются полностью укомплектовать до конца года

КИЕВ. 27 января. УНН. До конца года все подразделения Национальной гвардии Украины должны быть полностью укомплектованы и обеспечены всей необходимой техникой, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"У нас остается открытым вопрос - укомплектованность подразделений Национальной гвардии. На это надо обратить особое внимание. До конца года все подразделения должны быть укомплектованы и обеспечены всей необходимой техникой", - сказал С.Яровой.

Он также отметил, что сейчас Национальная гвардия активно приобщается к выполнению общих задач с Национальной полицией и подразделениями ГПСУ.

Напомним, министр А.Аваков заявил, что правоохранители должны быть готовы работать в деоккупированных Крыму и на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: МВД, Нацгвардия
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