МИД: по предварительным данным, украинцы не пострадали в теракте в Кабуле

КИЕВ. 27 января. УНН. По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате взрыва в афганской столице Кабуле в субботу. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате кровавого теракта в Кабуле 27.01", - сообщила она.

Напомним, 27 января министерство здравоохранения Афганистана заявило, что 40 человек погибли и 140 получили ранения во время подрыва смертника в автомобиле в Кабуле, ответственность за который взял "Талибан".

Также напомним, 27 января утром в центре Баку произошел мощный взрыв.