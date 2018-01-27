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МИД: по предварительным данным, украинцы не пострадали в теракте в Кабуле

МИД: по предварительным данным, украинцы не пострадали в теракте в Кабуле

КИЕВ. 27 января. УНН. По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате взрыва в афганской столице Кабуле в субботу. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате кровавого теракта в Кабуле 27.01", - сообщила она.

Напомним, 27 января министерство здравоохранения Афганистана заявило, что 40 человек погибли и 140 получили ранения во время подрыва смертника в автомобиле в Кабуле, ответственность за который взял "Талибан".

Также напомним, 27 января утром в центре Баку произошел мощный взрыв.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, теракт, Афганистан, Кабул
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