Новости: Происшествия
Суббота, 27 января 2018, 14:46 • Юлия Шрамко
МИД: по предварительным данным, украинцы не пострадали в теракте в Кабуле
КИЕВ. 27 января. УНН. По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате взрыва в афганской столице Кабуле в субботу. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате кровавого теракта в Кабуле 27.01", - сообщила она.
Напомним, 27 января министерство здравоохранения Афганистана заявило, что 40 человек погибли и 140 получили ранения во время подрыва смертника в автомобиле в Кабуле, ответственность за который взял "Талибан".
Также напомним, 27 января утром в центре Баку произошел мощный взрыв.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час