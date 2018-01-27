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ГМС начала проверку получения гражданства Украины за годы независимости

ГМС начала проверку получения гражданства Украины за годы независимости

КИЕВ. 27 января. УНН. Государственная миграционная служба начала процесс проверки лиц, которые за годы независимости получали гражданство Украины. Об этом во время годовой итоговой коллегии МВД заявил руководитель ГМС Максим Соколюк, передает УНН.

"Начата работа по полной проверке оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости", - отметил глава ГМС.

При этом он пидкеслив, что внимание будут обращать на то, как приобреталось гражданство на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине до 1991 года, а также по нововыявленным свидетельствам о рождении лица.

Также он заявил, что в 2017 году ГМС было выдано более четырех миллионов загранпаспортов, что вдвое превышает показатель 2016 года. По его словам, за документами образовалась очередь, которая по состоянию на 15 января составила 775 тысяч.

С его слов, благодаря новому оборудованию, которое запустили на полиграфкомбинате "Украина", очереди планируется ликвидировать ориентировочно до апреля.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков посоветовал руководству ГМС тщательно подбирать кадры, особенно в части тех структур, которые ответственны за предоставление гражданства Украины.

Источник: УНН
Теги: паспорт, гражданство, миграционная служба
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