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Число погибших от взрыва в Кабуле выросло до 63 человек

Число погибших от взрыва в Кабуле выросло до 63 человек

КИЕВ. 27 января. УНН. Афганские власти сообщили, что по меньшей мере 63 человека погибли и 151 человек был ранен в результате взрыва в Кабуле в субботу, передает УНН со ссылкой на Tolo News.

Спикер Минздрава Мохаммад Исмайэль Кавоси подтвердил число погибших и сказал, что раненых доставили в разные больницы по всему городу.

По словам чиновников, большинство жертв являются гражданскими лицами.

Сообщается, что в результате взрыва значительный ущерб был нанесен зданиям.

"Талибан" взял на себя ответственность за нападение.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Афганистан, Кабул
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