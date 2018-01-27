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Суббота, 27 января 2018, 15:32 • Юлия Шрамко
Число погибших от взрыва в Кабуле выросло до 63 человек
КИЕВ. 27 января. УНН. Афганские власти сообщили, что по меньшей мере 63 человека погибли и 151 человек был ранен в результате взрыва в Кабуле в субботу, передает УНН со ссылкой на Tolo News.
Спикер Минздрава Мохаммад Исмайэль Кавоси подтвердил число погибших и сказал, что раненых доставили в разные больницы по всему городу.
По словам чиновников, большинство жертв являются гражданскими лицами.
Сообщается, что в результате взрыва значительный ущерб был нанесен зданиям.
Источник: УНН
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