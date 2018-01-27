Число погибших от взрыва в Кабуле выросло до 63 человек

КИЕВ. 27 января. УНН. Афганские власти сообщили, что по меньшей мере 63 человека погибли и 151 человек был ранен в результате взрыва в Кабуле в субботу, передает УНН со ссылкой на Tolo News.

Спикер Минздрава Мохаммад Исмайэль Кавоси подтвердил число погибших и сказал, что раненых доставили в разные больницы по всему городу.

По словам чиновников, большинство жертв являются гражданскими лицами.

Сообщается, что в результате взрыва значительный ущерб был нанесен зданиям.

"Талибан" взял на себя ответственность за нападение.