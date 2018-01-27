Трагедия Холокоста: МИД Украины выразило соболезнования еврейскому и ромскому народам

КИЕВ. 27 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования еврейскому и ромскому народам, пострадавших от рук нацистов, и решительно осудило любые преступные проявления антисемитизма, расизма и ксенофобии. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства по поводу дня памяти жертв Холокоста, передает УНН.

"Память о жертвах нацистского террора в Украине во Второй мировой войне, а это 1,5 млн евреев и более 4 млн украинцев и представителей других национальностей, свято хранятся в нашем государстве. Украинский народ всегда будет помнить трагедию Бабьего Яра", - указали в МИД.

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В министерстве добавили, что Украина вспоминает в молитвах невинных жертв, чьи имена навсегда запечатлены на кровавых страницах истории Второй мировой войны и Холокоста. "Вспоминая жертв Холокоста, мы не можем не вспомнить с чувством благодарности и о тех, кто, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, спасал обреченных на смерть - украинских праведников мира", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

"Сохраняя память о Холокосте, мы стремимся к тому, чтобы мир никогда больше не допустил повторения этой ужасной страницы истории. Выражая в этот день сочувствие еврейскому и ромскому народам, подвергшимся ужасным потерям от рук нацистских палачей, мы решительно осуждаем любые преступные проявления антисемитизма, расизма и ксенофобии", - отметили в МИД.

Напомним, в Украине строят вторую очередь Мемориала жертвам тоталитаризма.