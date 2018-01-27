В Киеве мужчина стрелял в оппонента из-за конфликта

КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве задержан мужчина, который решил разрешить конфликт в отношении своего оппонента с применением травматического оружия. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.

"Событие произошло в Шевченковском районе. Возник конфликт между двумя мужчинами. Один из них применил против другого травматическое оружие. Пострадавший от госпитализации отказался. Скорее всего, действия стрелявшего будет квалифицировано по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение)", - отметили в столичной полиции.

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