Биатлонистка Варвинец получила вторую медаль на ЧЕ в Италии

КИЕВ. 27 января. УНН. В Риднау в Италии завершилась женская гонка преследования у женщин, благодаря которой копилка Украины пополнилась второй медалью на чемпионате Европы по биатлону, передает корреспондент УНН.

Благодаря выигранному вчерашнему спринту лучшую первую позицию на старте имела украинка Ирина Варвинец. Однако ошибочный выстрел на третьем огневом рубеже и полностью чистая стрельба соперницы привела к итоговому второму месту на финише украинки, +11 секунды от обладательницы золотой награды француженки Хлое Шевалье.

Бронзовая награда в активе еще одной представительницы Франции Симон (1) +43,2 с.

Отметим, что украинка Яна Бондарь (5 штрафных кругов) стала 36-й, Ольга Абрамова (6) 40-й, а Мария Панфилова (1) 41-й.

Добавим, что в активе сборной Украины две медали - "золото" и "серебро", выигранные Варвинец.