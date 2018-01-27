Великобритания собирается построить новый радар из-за российской агрессии

КИЕВ. 27 января. УНН. Великобритания собирается построить на Шетландских островах новый радиолокатор для защиты воздушного пространства в связи с обострением российской военной активности, передает УНН со ссылкой на сообщение правительства страны.

Как сообщается, стоимость нового радара составит 10 млн фунтов стерлингов.

"Радиолокатор улучшит отслеживание... воздушного пространства к северу от Британии и над Норвежским морем, улучшив суверенный потенциал Великобритании в период обострения российской военной активности", - говориться в сообщении.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар является жизненно важной частью защиты Великобритании, так как мы реагируем на усиление глобальных угроз и укрепляем нашу способность решать их. Действия России не ограничиваются восточными границами Европы - угроза британским источникам жизнедеятельности является серьезной и реальной", - отметил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Напомним, глава минобороны Великобритании предупредил о возможном ударе России с "тысячами жертв".