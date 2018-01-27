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Суббота, 27 января 2018, 18:20 • Евгений Демьянов
Под Верхнеторецким от пули снайпера погиб украинский военный - штаб
КИЕВ. 27 января. УНН. В Донецкой области в районе Верхнеторецкого от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Соблюдение режима прекращения огня нет, как и прежде. Сегодня боевики российско-оккупационных группировок совершили 1 обстрел в сторону украинских защитников. На донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения, несовместимое с жизнью, военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне на донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки.
Источник: УНН
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