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Под Верхнеторецким от пули снайпера погиб украинский военный - штаб

Под Верхнеторецким от пули снайпера погиб украинский военный - штаб

КИЕВ. 27 января. УНН. В Донецкой области в районе Верхнеторецкого от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Соблюдение режима прекращения огня нет, как и прежде. Сегодня боевики российско-оккупационных группировок совершили 1 обстрел в сторону украинских защитников. На донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения, несовместимое с жизнью, военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки.

Источник: УНН
Теги: АТО
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