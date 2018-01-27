В МИД Польши разъяснили суть закона о "бандеризме"

КИЕВ. 27 января. УНН. В связи с заявлением МИД Украины по поводу одобрения сеймом Польши проекта закона "Об изменении закона об Институте национальной памяти - Комиссии преследования преступлений против польского народа и некоторые другие законодательные акты", министерство иностранных дел Республики Польша сообщило, что законодательный процесс указанного акта не был завершен, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Как отметили в МИД Польши, намерением авторов законопроекта является предотвращать отрицание или умаление ответственности совершивших преступления в рамках формаций, которые занимались коллаборацией с немецким Третьим Рейхом.

МИД Польши объясняет, что это касается только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают вышеназванные преступления. Ведомство отмечает, что в понимании этого законопроекта научная и художественная деятельность преступлением не является.

В министерстве иностранных дел Польши подчеркнули, что "польская сторона подтверждает свою волю строить стратегическое партнерство с Украиной".

"Однако, как мы не раз отмечали, это партнерство должно основываться на правде", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, МИД Украины выразило обеспокоенность по поводу решения польского сейма о запрете "бандеровской идеологии".

Как сообщал УНН, польский сейм принял в третьем чтении проект закона об Институте национальной памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология".