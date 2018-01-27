Биатлонист Подручный попал в топ-10 гонки преследования ЧЕ

КИЕВ. 27 января. УНН. В итальянском Риднау на чемпионате Европы по биатлону соревнования среди мужчин продолжились гонкой преследования, передает корреспондент УНН.

Первый огневой рубеж украинские спортсмены синхронно провалили. Артем Прима и Дмитрий Подручный имели по два штрафных круга, а Руслан Ткаленко целых три. Однако вторая "лежка" была идеальной для Примы и Подручного, которые благодаря этому сумели вернуться в топ-10.

Стрельба на следующих двух рубежах с положения стоя помешала Приме и Подручному побороться за бронзовую медаль. По еще одной не закрытой мишени и в итоге Подручный вошел в десятку лучших - 8-й (4 промаха) +1:38,7 мин, а Прима стал 12-м (4) +1:49,1 мин. Еще один представитель Украины Руслан Ткаленко продемонстрировал 40-й результат.

Отметим, что золотую награду завоевал россиянин Логинов, бронзовым призером стал его соотечественник Гараничев, а "серебро" в активе болгарина Анева.

Добавим также, в чемпионате континента участвуют 36 национальных сборных, в том числе сборные США, Канады, Бразилии, Австралии, Японии и Южной Кореи.

Как сообщал УНН, биатлонистка Ирина Варвинец принесла Украине "золото" на ЧЕ.