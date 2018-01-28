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Полиция в Германии разогнала акцию курдов против политики Эрдогана

Полиция в Германии разогнала акцию курдов против политики Эрдогана

КИЕВ. 27 января. УНН. Немецкая полиция в Кельне разогнала акцию протеста против наступления турецких войск в северной Сирии, к которой присоединились более 20 тысяч курдских иммигрантов, после того, как митингующие отказались убрать флаги и символику запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана", передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Акция протеста была прекращена, чтобы убрать все запрещенные баннеры", - сообщила в субботу днем ​​полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Несмотря на неоднократные требования полиции, много людей на марше продолжали размахивать флагами с изображением лидера РКК Абдуллы Оджалана, который находится в заключении в Турции.

Указано, что два человека, которые имели флаги, были задержаны.

После того, как полиция пресекла акцию протеста в Кельне, сообщалось о драках между демонстрантами и офицерами возле железнодорожного вокзала города. Офицеры распилили слезоточивый газ после того, как протестующий якобы бросил флаг в полицию. Информация о травмированных сразу не был получена.

Напомним, 21 января Турция начала наземную операцию "Оливковая ветвь".

Источник: УНН
Теги: Германия, Турция
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