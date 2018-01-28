Стало известно, когда выйдет последний сезон "Игры престолов"

КИЕВ. 27 января. УНН. Актриса Мэйси Уильямс, которая играет роль Арии Старк в сериале "Игра престолов", рассказала о том, что первая серия последнего сезона сериала появится на экранах в апреле 2019 года. Об этом сообщает издание Metro, передает УНН.

"Мы заканчиваем в декабре, и мы выпускаем первый эпизод в эфир в апреле (2019 года)... Очень много всего, что войдет в финальную версию. Вы бы не хотели спешить с этим сезоном вообще. Мы обязаны своим зрителям и нашим поклонникам действительно сделать этот последний сезон на пределе возможностей", - сказала она.

Напомним, ранее телеканал HBO официально заявил о выходе восьмого сезона американского сериала "Игра престолов" в 2019 году.