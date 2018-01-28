Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 января 2018 07:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Государство компенсировало в 2017 году переселенцам за проживание почти 2,8 млрд грн
Государство компенсировало в 2017 году переселенцам за проживание почти 2,8 млрд грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Стало известно, когда выйдет последний сезон "Игры престолов"

Стало известно, когда выйдет последний сезон "Игры престолов"

КИЕВ. 27 января. УНН. Актриса Мэйси Уильямс, которая играет роль Арии Старк в сериале "Игра престолов", рассказала о том, что первая серия последнего сезона сериала появится на экранах в апреле 2019 года. Об этом сообщает издание Metro, передает УНН.

"Мы заканчиваем в декабре, и мы выпускаем первый эпизод в эфир в апреле (2019 года)... Очень много всего, что войдет в финальную версию. Вы бы не хотели спешить с этим сезоном вообще. Мы обязаны своим зрителям и нашим поклонникам действительно сделать этот последний сезон на пределе возможностей", - сказала она.

Напомним, ранее телеканал HBO официально заявил о выходе восьмого сезона американского сериала "Игра престолов" в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: сериалы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.