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В зоопарке в США умерла одна из старейших в мире горилл

В зоопарке в США умерла одна из старейших в мире горилл

КИЕВ. 27 января. УНН. Одна из старейших в мире горилл Вила, которой исполнилось 60 лет, умерла в зоопарке Сан-Диего в американском штате Калифорния. Об этом сообщила администрация зоопарка на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы с тяжелым сердцем объявляем о кончине Вилы, одной из старейших горилл в мире. В октябре прошлого года Вила отпраздновала свой 60-летний юбилей", - отметили в зоопарке, добавив, что последние годы она получала уход в соответствии с ее преклонным возрастом.

Также указано, что за свою жизнь Вила положила начало роду, в котором выросли пять поколений горилл, и выкормила несколько детенышей. 

Напомним, в бельгийском зоопарке носорогам решили обрезать рога.

Источник: УНН
Теги: США, зоопарк
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