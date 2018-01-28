В зоопарке в США умерла одна из старейших в мире горилл

КИЕВ. 27 января. УНН. Одна из старейших в мире горилл Вила, которой исполнилось 60 лет, умерла в зоопарке Сан-Диего в американском штате Калифорния. Об этом сообщила администрация зоопарка на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы с тяжелым сердцем объявляем о кончине Вилы, одной из старейших горилл в мире. В октябре прошлого года Вила отпраздновала свой 60-летний юбилей", - отметили в зоопарке, добавив, что последние годы она получала уход в соответствии с ее преклонным возрастом.

Также указано, что за свою жизнь Вила положила начало роду, в котором выросли пять поколений горилл, и выкормила несколько детенышей.

Напомним, в бельгийском зоопарке носорогам решили обрезать рога.