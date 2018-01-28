Уровень Сены в Париже продолжает повышаться

КИЕВ. 27 января. УНН. Уровень Сены в пределах Парижа продолжает подниматься в субботу и это будет продолжаться по крайней мере до понедельника, передает УНН со ссылкой на RFI.

Накануне уровень Сены в Париже достигал 5,8 м, тогда как в воскресенье ожидается его повышение на 10 см, а, возможно, и до 6 м, говорится в сообщении государственной организации Vigicrues, в обязанности которой входит управление кризисами, связанными с наводнениями. В субботу утром уровень воды в районе Аустерлицского моста достигал 5,7 м.

"Повышение уровня происходит медленнее, чем ожидалось. Поэтому максимума следует ожидать ночью с воскресенья на понедельник", - заявила представитель организации Рашель Пюешьберти.

Ожидается, что снижение уровня воды в Сене и ее притоке Марне тоже будет происходить медленнее. Тем временем, ситуация налаживается в верховьях обеих рек. Vigicrues сменило уровень опасности в парижском речном бассейне с "оранжевого" на "желтый". В низовьях Сены, на территории Нормандии, наводнения будут продолжаться в начале следующей недели, также предупреждает Vigicrues.

Всего в парижском регионе в связи с наводнениями в последние недели были эвакуированы 666 человек. В восьми городах департамента Сена-и-Марна было запрещено использование для питья подопроводной воды, закрыты несколько школ, частично перекрыты дороги. В департаменте Ивелин в пятницу вечером была эвакуирована больница, где находились 86 пациентов. В Париже продолжает бездействовать одна из линий пригородных электричек RER C, маршрут которой пролегает вдоль Сены.

Метеопрогноз на следующую неделю не предусматривает сильных дождей, тем не менее "оранжевый" уровень опасности сохраняется в бассейнах Сены, Соны и их притоков.

Самое крупное наводнение на Сене было зарегистрировано в 1910 году, когда уровень воды достигал 8,62 м.