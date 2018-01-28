Аэропорт в Австралии первым ввел возможность рассчитываться криптовалюта

КИЕВ. 28 января. УНН. Аэропорт Брисбена в Австралии, один из крупнейших в мире, сообщил о введении систем оплаты с помощью криптовалюты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт аэропорта.

Сообщается, что аэропорт начнет принимать Bitcoin, Dash, Ethereum и другие.

Сначала появится возможность рассчитаться криптовалютой в нескольких магазинах аэропорта, затем — во всех заведениях всех терминалов.

Техническое обеспечение процессов возьмет на себя компания TravelbyBit.

“Каждый раз, когда вы путешествуете, вам приходится иметь дело с несколькими видами валют, и вы никогда не знаете, как вам придется рассчитаться ... Мы рады стать первым аэропортом с цифровой валютной системой”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой легализовать криптовалюту в Украине.