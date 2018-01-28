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Украинец стал самым баскетболистом в истории БК "Восточный Вашингтон"

Украинец стал самым баскетболистом в истории БК "Восточный Вашингтон"

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинский форвард Богдан Близнюк стал самым результативным игроком в матче БК “Восточный Вашингтон” против “Северной Дакоты” в NCAA (университетская лига США) — 95:71, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

За 36 минут уроженец Луцка набрал 28 очков, сделал 8 подборов, отдал 7 передач, при 1 перехвате и 1 блок-шоте.

Таким образом, наш земляк уже в 10-м матче в текущем сезоне набрал 20 очков или больше.

Примечательно, что претендент на звание лучшего игрока года дивизиона “Биг Скай” NCAA Близнюк установил в отчетном поединке несколько значительных достижений.

Украинец уже стал самым результативным баскетболистом за всю историю команды “Восточного Вашингтона” — 1830 очков. Предыдущее достижение составляло 1803 очка. Эта результативность подняла 22-летнего спортсмена на 11-е место в общем рейтинге результативности за всю историю NCAA. От топ-10 украинца теперь отдаляет лишь 11 очков.

“Я считаю Близнюка лучшим игроком лиги. Он очень важен для нас. В последнем поединке он чрезвычайно эффективно забивал, подбирал и отдавал передачи. Он ежедневно тяжело работает, последним покидает тренировочную площадку и поддерживает товарищей. Никогда не слышал от него ни одного негатива. Настоящий лидер и капитан”, — заявил тренер команды Шанти Леганс.

Напомним, что в начале 2018 года уроженец Луцка с высоким процентом попаданий набрал 29 очков в игре NCAA.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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