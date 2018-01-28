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Александр Усик победил Майриса Бриедиса

Александр Усик победил Майриса Бриедиса

КИЕВ. 28 января. УНН. В латвийской столице Риге завершился полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе. По очкам победил украинский боксер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на World Boxing Council.

В результате тяжелого и напряженного боя, который длился максимальные 12 раундов по решению судей победил украинец.

114:114, 115:113, 115:113 - именно так распределились баллы во время боя.

Отныне Олексаедр Усик является обладателем 2 поясов - WBO и WBC.

К тому же украинец вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, завершив свой 14 бой - победой, где встретится с победителем пары Марат Гасиев - Юниер Дортикос, бой которых состоится через неделю.

Как сообщал УНН, Александр Усик прокомментировал ситуацию накануне поединка Всемирной боксерской суперсерии против латыша Майриса Бриедиса.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, Александр Усик
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