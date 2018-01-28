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Жертвами турецких авиаударов и обстрелов на севере Сирии стали 86 человек

Жертвами турецких авиаударов и обстрелов на севере Сирии стали 86 человек

КИЕВ. 28 января. УНН. Число мирных жителей, погибших в результате авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск на севере Сирии, достигло 86. Об этом сообщила агентству Firat глава департамента здравоохранения региона Африн (65 км от Алеппо) Анджела Ришо, информирует УНН.

По ее словам, получили ранения еще 198 человек, им была оказана медицинская помощь в больницах. Большинство жертв и пострадавших — женщины и дети.

“Настоящей трагедией стала гибель во время авианалета семьи сирийских беженцев из шести человек, укрывшихся в Телль-карах в округе Шехба”, — сказала Ришо.

Глава департамента заявила, что больницы Африна нуждаются в медикаментах-за военных действий, и призвала Международный Комитет Красного Креста и гуманитарные организации оказать пострадавшему населению срочную помощь.

Как сообщал УНН, 24 января в результате ракетного удара со стороны Сирии по мечети турецкого города Килис погибли два человека, а еще 12 пострадали.

Источник: УНН
Теги: Сирия, Турция
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