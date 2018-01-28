Путин поздравил Земана с победой на выборах президента Чехии

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент России Владимир Путин поздравил с победой во втором туре президентских выборов в Чехии действующего главу государства Милоша Земана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В сообщении отмечается, что Путин в поздравлении заявил, что результаты выборов “продемонстрировали высокий авторитет Земана как опытного и ответственного политика, который воплотил в жизнь интересы и стремления чешского народа”.

В сообщении также указано, что президент России подтвердил готовность продолжать “конструктивную совместную работу по вопросам двусторонней и международной повестки дня”.

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“В России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений”, — указали в сообщении.

Как сообщал УНН, Земан, которому неоднократно приписывали пророссийские взгляды, переизбран на второй президентский срок в Чехии.