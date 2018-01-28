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Трамп рассказал о процессе написания постов в своем Twitter

Трамп рассказал о процессе написания постов в своем Twitter

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану рассказал, как он публикует посты в своем Twitter. Его слова опубликовала газета Evening Standard, информирует УНН.

Американский лидер рассказал, что пишет твитты сам.

“Это происходит, когда я в постели, или на завтраке или обеде. Но в целом, рано утром и поздно вечером я сам могу это сделать (опубликовать пост). Но я очень занят в течение дня. И иногда я просто быстро надиктовываю что-то, даю это одному из моих людей, и он уже выпускает”, — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что у него есть доступ к официальному микроблогу Белого дома, активно использует свой личный Twitter-аккаунт. Там он делится своим мнением о событиях, которые произошли и делает официальные заявления.

Как сообщал УНН, действующий президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что присудил свою обещанную премию “фейковое СМИ” (Fake News Awards).

Источник: УНН
Теги: США, президент США, Twitter
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