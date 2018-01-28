Премьер Польши назвал Россию серьезной угрозой для страны

КИЕВ. 28 января. УНН. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал Россию серьезной угрозой для Польши. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Politico, информирует УНН.

“Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает в Украине — это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе, и в других местах о том, как справиться с этой угрозой. Я сегодня начал день с переговоров с министром энергетики США Риком Перри, и мы говорили о “Северном потоке-2”, — рассказал глава польского кабмина.

Моравецкий отметил, что проект строительства газопровода “Северный поток” представлен, как бизнес-проект, но “на самом деле это не так”.

По его словам, в Украине газопроводы станут не нужными, когда будет построен “Северный поток”. “И что случится с войной в Донбассе? Что будет, когда российская армия будет маршировать по всей Украине? Мы, конечно, не знаем, мы надеемся, что ничего такого не случится. Но лучше, если у нас будет и вторая и третья линия защиты, чем ничего”, - сказал Моравецкий.

Как сообщал УНН, глава МВД Польши Йоахим Брудзыньский заявил, что не поддерживает строительство в Белостоке, мусульманского центра на деньги Саудовской Аравии.