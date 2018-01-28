Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 января 2018 07:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Государство компенсировало в 2017 году переселенцам за проживание почти 2,8 млрд грн
Государство компенсировало в 2017 году переселенцам за проживание почти 2,8 млрд грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Премьер Польши назвал Россию серьезной угрозой для страны

Премьер Польши назвал Россию серьезной угрозой для страны

КИЕВ. 28 января. УНН. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал Россию серьезной угрозой для Польши. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Politico, информирует УНН.

“Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает в Украине — это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе, и в других местах о том, как справиться с этой угрозой. Я сегодня начал день с переговоров с министром энергетики США Риком Перри, и мы говорили о “Северном потоке-2”, — рассказал глава польского кабмина.

Моравецкий отметил, что проект строительства газопровода “Северный поток” представлен, как бизнес-проект, но “на самом деле это не так”.

По его словам, в Украине газопроводы станут не нужными, когда будет построен “Северный поток”. “И что случится с войной в Донбассе? Что будет, когда российская армия будет маршировать по всей Украине? Мы, конечно, не знаем, мы надеемся, что ничего такого не случится. Но лучше, если у нас будет и вторая и третья линия защиты, чем ничего”, - сказал Моравецкий.

Как сообщал УНН, глава МВД Польши Йоахим Брудзыньский заявил, что не поддерживает строительство в Белостоке, мусульманского центра на деньги Саудовской Аравии.

 

Источник: УНН
Теги: РФ, Польша, Давос-2018
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.