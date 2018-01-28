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В столице автомобиль въехал в опору путепровода

В столице автомобиль въехал в опору путепровода

КИЕВ. 28 января. УНН. В ночь на 28 января на столичном проспекте Победы легковой автомобиль Renault въехал в опору путепровода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “Киев Оперативный”.

Водитель и пассажир остались невредимыми благодаря подушкам безопасности

“Примерно в 23:00 на проспекте Победы, возле станции метро Берестейская, в сторону станции метро Нивки, двигался легковой автомобиль Renault. По предварительной информации руководитель транспорта не успел сориентироваться и поздно увидел препятствие в виде опоры путепровода, в результате чего и въехал в нее”, — говорится в сообщении сообщества.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд Киева оставил без изменений безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для 35-летнего сотрудника регионального сервисного центра МВД Украины, который совершил смертельное ДТП на улице Стеценко в Киеве.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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