"Александрия" потерпела поражение в заключительной игре первого турецкого сбора

КИЕВ. 28 января. УНН. Матчем против болгарского "Ботева" футболисты ФК "Александрия" завершили первый учебно-тренировочный сбор, который состоялся в Турции. Об этом сообщает пресс-служба "Александрии", передает УНН.

С первых минут матча обе команды действовали на встречных курсах, но особой угрозы их атаки не несли, хотя в нескольких эпизодах оба голкипера по-настоящему выручали свою команду. Болгарским футболистам до перерыва удалось отличиться в воротах Юрия Панькова. Даже дважды, но один из голов арбитр отменил из-за положения "вне игры". А вот второй был засчитан. Потенциальный новичок "Ботева", бразилец Диого Кампос получил пас на правом фланге, обыграл двух защитников "Александрии" и отправил мяч по диагонали.

Второй тайм, как и первый, не был богат на опасные моменты, хотя и соперник имел возможности для того, чтобы удвоить свое преимущество. Но после ударов Дуде Ндонгала и Стивена Петкова голкипер играл надежно. "Александрийцы" тоже имели возможности сравнять счет, но защитные редуты ПФК "Ботев" действовали надежно и вовремя нейтрализовали угрозу.

Под занавес матча украинский коллектив имел прекрасную возможность сравнять счет. Защитник болгар грубо нарушил правила против Дмитрия Шастала, за что арбитр удалил игрока и назначил пенальти. К сожалению, после удара Андрея Цурикова, голкипер завладел мячом.

Добавим, что в предыдущем спарринге в Турции "александрийцы" обыграли армянский "Пюник" со счетом 6:0.