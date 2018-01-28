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Воскресенье, 28 января 2018, 11:42 • Светлана Калантыренко
ДТП произошло в столице, есть пострадавшие
КИЕВ. 28 января. УНН. На столичной улице Заболотного произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua".
Фура двигалась со стороны столичного шоссе, и, с пока не установленным причинам, врезалась в столб, после чего кабину оторвало и викинуло на около 20 метров. Она задела по меньшей мере три автомобиля.
В результате ДТП никто не погиб, однако есть пострадавшие.
На улице Заболотного образовалась пробка.
На месте работают сотрудники ГСЧС, скорой и патрульной полиции.
Как сообщал УНН, в столице произошло ДТП на пересечении улиц Дегтяревская и Оранжерейная.
Источник: УНН
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