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ДТП произошло в столице, есть пострадавшие

ДТП произошло в столице, есть пострадавшие

КИЕВ. 28 января. УНН. На столичной улице Заболотного произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua".

Фура двигалась со стороны столичного шоссе, и, с пока не установленным причинам, врезалась в столб, после чего кабину оторвало и викинуло на около 20 метров. Она задела по меньшей мере три автомобиля.

В результате ДТП никто не погиб, однако есть пострадавшие.

На улице Заболотного образовалась пробка.

На месте работают сотрудники ГСЧС, скорой и патрульной полиции.

Как сообщал УНН, в столице произошло ДТП на пересечении улиц Дегтяревская и Оранжерейная.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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