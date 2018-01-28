В Украине задержали разыскиваемую Интерполом гражданку Белоруссии

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинские пограничники задержали гражданку Беларуси, которую разыскивал Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.

"В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданку Беларуси, которая находилась в международном розыске", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы вечером 27 января обнаружили в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" на админмежах с ТОТ АР Крым, легковой автомобиль "Toyota" 2013 года, который также находился в международной базе данных Интерпола.

Управлял автомобилем гражданин Украины.

"Во время пограничного контроля сработала международная база данных Интерпола. Как выяснили военнослужащие Херсонского отряда, транспортное средство украинской регистрации был похищен на территории нашего государства", - сообщили в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что о данных фактах проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киеве. Обнаруженную иномарку и нарушительницу передано работникам Национальной полиции.

Как сообщал УНН, в 2017 году пограничники обнаружили 210 угнанных автомобилей.