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Воскресенье, 28 января 2018, 13:03 • Алёна Мазуренко
Умер основатель IKEA
Ингвар Кампрад
КИЕВ. 28 января. УНН. В Швеции умер основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН со ссылкой на Аftonbladet.
Предпринимателю был 91 год, он умер 27 января в своем доме в Смоланде.
"Мы потеряли нашего основателя и дорогого друга Ингвара", - заявил президент и гендиректор IKEA Group Йеспер Бродин.
Напомним, старейшая актриса Голливуда Конни Сойер умерла на 106 году жизни.
Источник: УНН
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