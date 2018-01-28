Умер основатель IKEA

КИЕВ. 28 января. УНН. В Швеции умер основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН со ссылкой на Аftonbladet.

Предпринимателю был 91 год, он умер 27 января в своем доме в Смоланде.

"Мы потеряли нашего основателя и дорогого друга Ингвара", - заявил президент и гендиректор IKEA Group Йеспер Бродин.

Напомним, старейшая актриса Голливуда Конни Сойер умерла на 106 году жизни.