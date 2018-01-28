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В Минобороны подтвердили гибель украинского военнослужащего

В Минобороны подтвердили гибель украинского военнослужащего

КИЕВ. 28 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"В 13:30, в течение получаса, по нашим защитникам Верхнеторецком с оккупированного российско-оккупационными войсками поселка городского типа Пантелеймоновка вел огонь вражеский снайпер. К сожалению, во время этого обстрела погиб один наш украинский защитник, 1990 года рождения", - сказал М.Праута.

Напомним, сегодня утром о гибели украинского бойца сообщал пресс-центр штаба АТО.

Источник: УНН
Теги: АТО, боевики, штаб
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