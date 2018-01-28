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Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 103

Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 103

КИЕВ. 28 января. УНН. Министр внутренних дел Афганистана Вейс бармак заявил, что количество погибших в результате взрыва в центре Кабула возросло до 103, передает УНН со ссылкой на AP.

По его словам, количество погибших в результате взрыва авто “скорой помощи” в дипломатическом районе афганской столицы Кабула возросло до 103 человек.

Кроме того, он отметил, что количество раненых достигло 235 человек.

Напомним, 27 января в Кабуле смертник подорвал автомобиль скорой помощи, ответственность за который взял “Талибан”.

Вчера сообщали о 95 погибших и 158 раненых.

В украинском МИД сообщили, что по предварительной информации, украинцы не пострадали в теракте в Кабуле.

Источник: УНН
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