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Воскресенье, 28 января 2018, 13:15 • Светлана Калантыренко
Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 103
КИЕВ. 28 января. УНН. Министр внутренних дел Афганистана Вейс бармак заявил, что количество погибших в результате взрыва в центре Кабула возросло до 103, передает УНН со ссылкой на AP.
По его словам, количество погибших в результате взрыва авто “скорой помощи” в дипломатическом районе афганской столицы Кабула возросло до 103 человек.
Кроме того, он отметил, что количество раненых достигло 235 человек.
Напомним, 27 января в Кабуле смертник подорвал автомобиль скорой помощи, ответственность за который взял “Талибан”.
Вчера сообщали о 95 погибших и 158 раненых.
В украинском МИД сообщили, что по предварительной информации, украинцы не пострадали в теракте в Кабуле.
Источник: УНН
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