Розенко: государство хочет увековечить память героев Крут не только из монументы

КИЕВ. 28 января. УНН. Государство хочет увековечить память героев Крут не только из монументы. Об этом на чествовании памяти героев Крут в Черниговской области заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает УНН.

"Круты занимают одно из основных важнейших мест. Ведь именно здесь отважные юноши, ребята-герои дали бой превосходящим силам врага. Именно они на несколько суток задержали наступление "красных" на Киев, чтобы на века вперед заложить основу украинской государственности...

Память героев Крут мы хотим увековечить в истории не только через монументы. Мы с нетерпением ждем в этом году премьеру художественного фильма о героях Крут. Я надеюсь и убежден, что этот фильм станет, безусловно, в один ряд с такими как "Киборги", который собрал просто огромную аудиторию в целом по Украине.

В этом году мы ожидаем премьеру фильма о Симоне Петлюре. Это означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания в Украине и так будет в дальнейшем", - заявил он.

Розенко также отметил, что сегодняшняя молодежь, которая находится на службе, надлежащим образом защищает Украину.

Напомним, сегодня в Украине отмечают 100 - летие боя под Крутами.