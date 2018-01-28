Площадь имени Немцова в Вашингтоне откроют в годовщину его убийства

КИЕВ. 28 января. УНН. В годовщину смерти оппозиционного политика Бориса Немцова в Вашингтоне официально откроют площадь под его именем, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Мэр столицы США Мюриэл Баузер подписала принятый ранее городским советом закон, предусматривающий присвоение площади перед посольством Российской Федерации имени Бориса Немцова.

Официальная церемония открытия состоится в третью годовщину гибели Немцова - 27 февраля.

Напомним, российского оппозиционного политика, депутата Ярославской городской думы Бориса Немцова застрелили в центре Москвы. Немцов шел по Большому Каменному мосту со спутницей - гражданкой Украины Г.Дурицкою.

По факту убийства Б.Немцова ГУ СК России по Москве открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Несколько человек из Чечни были арестованы и обвинены в совершении преступления Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, а также Хамзат Баха, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Ескерханов, обвиняемые в причастности к совершению преступления.

Позже был заочно арестован бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов, которому предъявили заочное обвинение в организации убийства.

Однако родственники и адвокаты Б.Немцова выразили скептицизм по поводу официальной версии обвинения, настаивая на том, что убийство было совершено по заказу ведущих российских чиновников.