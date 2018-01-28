Украинские паралимпийцы завоевали еще три медали на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинские паралимпийцы в предпоследний день соревнований Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, завоевали три высокие награды. Об этом сообщает пресс-служба НКСИУ, передает УНН.

Работы представителей Украины в этот соревновательный день составил 1 "серебряную" и 2 бронзовые медали. В соревнованиях по биатлону (длинная дистанция) серебряную награду завоевал Анатолий Ковалевский, бронзовые медали у Ирины Буй и Тараса Радя.

Следовательно, в активе "желто-синих" спортсменов 15 медалей, среди которых - 4 "золотые", 5 "серебряных" и 6 бронзовых наград и вторая мировая позиция.

Добавим также, сегодня в городе Оберид пройдет день Кубка мира, который объединяет своим соревновательным духом около 200 спортсменов из 29 стран мира.

Напомним, что в предыдущий день турнира представители Украины по биатлону получили полный комплект наград.