Навального задержали в Москве

КИЕВ. 28 января. УНН. В центре Москвы задержали оппозиционера Алексея Навального, передает УНН со ссылкой на издание Meduza.

Отмечается, что полиция задержала Навального во время акции "забастовка избирателей".

Задержали его на подходе к Пушкинской площади. К тому оппозиционер течение нескольких минут шел в толпе поклонников по обочине Тверской улицы.

Напомним, Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия России отказалась регистрировать его кандидатом на выборы президента России.

Первая акция началась сегодня, 28 января, митинги проходят примерно в ста городах России.

Полиция задержала уже по меньшей мере 90 человек.