Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 января 2018 19:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Навального задержали в Москве

Навального задержали в Москве

Алексей Навальный

КИЕВ. 28 января. УНН. В центре Москвы задержали оппозиционера Алексея Навального, передает УНН со ссылкой на издание Meduza.

Отмечается, что полиция задержала Навального во время акции "забастовка избирателей".

Задержали его на подходе к Пушкинской площади. К тому оппозиционер течение нескольких минут шел в толпе поклонников по обочине Тверской улицы.

Напомним, Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия России отказалась регистрировать его кандидатом на выборы президента России.

Первая акция началась сегодня, 28 января, митинги проходят примерно в ста городах России.

Полиция задержала уже по меньшей мере 90 человек.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.