Украинец в Польше въехал в дом, авто остановилось в метре от спящих детей

КИЕВ. 28 января. УНН. Водитель грузовика заснул за рулем и въехал в жилой дом, где на тот момент спали трое детей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Люблина.

"Ночью грузовик врезался в дом, авто остановилось в метре от спящих детей. В результате происшествия один ребенок получили легкие травмы. Госпитализировали только водителя грузовика. Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, водитель был трезв. Он уснул от переутомления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем находился 47-летний украинец.

Дом больше не пригоден для проживания.

Напомним, сегодня в Киеве произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие.