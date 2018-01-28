Земляне смогут увидеть три астрономические явления 31 января

КИЕВ. 28 января. УНН. Лунное затмение, суперлуние и голубая Луна совпадут в ночь 31 января, передает УНН со ссылкой на USAtoday и AccuWeather.

Последний раз подобное случалось 30 декабря 1982 для Восточного полушария и 31 марта 1866 для Западного полушария.

Полное лунное затмение смогут увидеть только жители центральной и западной частей Северной Америки. "Голубой кровавый суперлуние" начнется на рассвете 31 января.

Во время полного лунного затмения Луна оказывается в тени Земли. Голубой Луной называется второе полнолуние, приходящаяся на один календарный месяц. А суперлуние - это момент наибольшего сближения Луны и Земли.

Как сообщал УНН, в США опубликовали лучшие фото солнечного затмения.