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Воскресенье, 28 января 2018, 14:39 • Светлана Калантыренко
Земляне смогут увидеть три астрономические явления 31 января
КИЕВ. 28 января. УНН. Лунное затмение, суперлуние и голубая Луна совпадут в ночь 31 января, передает УНН со ссылкой на USAtoday и AccuWeather.
Последний раз подобное случалось 30 декабря 1982 для Восточного полушария и 31 марта 1866 для Западного полушария.
Полное лунное затмение смогут увидеть только жители центральной и западной частей Северной Америки. "Голубой кровавый суперлуние" начнется на рассвете 31 января.
Во время полного лунного затмения Луна оказывается в тени Земли. Голубой Луной называется второе полнолуние, приходящаяся на один календарный месяц. А суперлуние - это момент наибольшего сближения Луны и Земли.
Как сообщал УНН, в США опубликовали лучшие фото солнечного затмения.
Источник: УНН
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