В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя РГА

КИЕВ. 28 января. УНН. В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединского райгосадминистрации. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова.

По ее словам, сегодня в 10.38 на линию "102" поступил сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек.

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"Личность погибшего установили быстро: он работал заместителем председателя Лебединского районной администрации, а также был депутатом районного совета. Сейчас полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (убийство) и в рамках этого уголовного производства мы выясняем, что стало причиной данной трагедии. Не исключаем, что это был несчастный случай", - сказала Э.Биганова.

Она отметила, что убитому было 60 лет.