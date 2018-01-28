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Бриедис желает провести реванш с Усиком

Бриедис желает провести реванш с Усиком

КИЕВ. 28 января. УНН. Латвийский экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис охарактеризовал бой с украинцем Александром Усиком и назвал его равным, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал Всемирной боксерской суперсерии.

"Думаю, бой всем понравился. Усик - самый сложный и опытный соперник, с которым я боксировал. Может, я ошибаюсь, но мы могли бы провести этот бой еще раз. Сам поединок был равным, и судьи со стороны видели все лучше. Возможно, на их вердикт повлияло то, что Усик был фаворитом поединка. Для меня это поражение будет мотивацией в подготовке к следующим поединкам", - отметил латыш.

Стоит отметить, что Бриедис потерпел первое поражение в карьере при 23 победах. В четвертьфинале латвиец прошел по запискам рефери кубинца Майка Переса.

Напомним, что Бриедис получил престижную награду за заслуги перед Латвией.

Источник: УНН
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