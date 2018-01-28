В Польше криминализировали любые упоминания о польских преступления во времена Холокоста

КИЕВ. 28 января. УНН. Парламент Польши принял закон, запрещающий любые упоминания об участии "польской нации" в преступлениях, совершенных во время Холокоста, передает УНН со ссылкой на издание Haaretz.

Отмечается, что Закон также запрещает использование словосочетания "польские лагеря смерти" для описания лагерей на территории оккупированной нацистами Польши, где убивали евреев и представителей других национальностей.

Любой, кто нарушит новый закон, в том числе граждане других государств рискуют быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех лет.

За новый закон еще должен проголосовать польский сенат.

Напомним, польский Сейм принял в третьем чтении проект закона о Институте национальной памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология".