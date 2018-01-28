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Во Львове под лед провалилось двое школьников, один из них погиб

Во Львове под лед провалилось двое школьников, один из них погиб

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня в Сиховском районе Львова, около 13.30 час. на озерце, что на территории бывшего ДСК, на ул. Радужной, провалились под лед двое ребят 10-11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передает УНН.

"Дети были без присмотра взрослых. Одного парня удалось вытащить из воды. Тело другого мальчика вытащили водолазы.

Сегодня около 13.50 мне сообщили, что на ул. Радужной под лед провалилось двое парней. Очевидцы говорят, что было 4 парня 10 и 11 лет.

Двое из страха побежали звать на помощь.

Жители с ул. Радужной, 20 вызвали скорую и все другие службы.

При обследовании видно, что льда там и нету. На берегу вода, на середине озера есть немного льда, но не толстого. Что они там делали и почему пошли на лед - неизвестно", - рассказала председатель Сиховской районной администрации Галина Гладяк.

Напомним, в Луцке спасатели уже сутки ищут подростка, который провалился под лед.

Источник: УНН
Теги: Львов, школьники, лед
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