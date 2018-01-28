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Украинцы просят Порошенко сделать доллар или евро нацвалютой

Украинцы просят Порошенко сделать доллар или евро нацвалютой

КИЕВ. 28 января. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой заменить национальную валюту гривну на доллар или евро, передает УНН со ссылкой на текст соответствующей петиции.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, на сегодняшний день, просим провести денежную реформу изменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную - доллар или евро с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", - говорится в петиции № 22/042504-эп.

Автором петиции выступил Владимир Хмель.

Петиция зарегистрирована 26 января и уже набрала 20 голосов из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, сегодня, 28 января, официальный курс гривни установлен на уровне 28,74 грн/долл.

Источник: УНН
Теги: курс валют, доллар, евро, гривна, петиция
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