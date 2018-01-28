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Вятрович заявил, что дискуссию о Цое и Высоцком "занесло в сторону"

Вятрович заявил, что дискуссию о Цое и Высоцком "занесло в сторону"

КИЕВ. 28 января. УНН. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прояснил ситуацию о "запрете" творчества русских Владимира Высоцкого и Виктора Цоя. Соответствующие комментарии он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да то кого именно", - написал он.

Вятрович, подчеркнул он не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию.

"Повторю: надо только не забывать, что их могут использовать. Надпись на пачке сигарет "Курение убивает" - это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Оно касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курение в целом", - написал Вятрович.

Напомним, Вятрович назвал Цоя и Высоцкого "щупальцами" русского мира", чем вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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