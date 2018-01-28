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Воскресенье, 28 января 2018, 17:49 • Алёна Мазуренко
Украинская сборная стала чемпионом Европы по биатлону в смешанной эстафете
КИЕВ. 28 января. УНН. Украинская сборная по биатлону стала выиграла "золото" в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины, передает УНН.
Соревнования проходили в итальянском городе Риднау.
Участие в гонке приняли Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный. Они завершили эстафету со временем 1: 11: 40: 1.
Второе и третье место заняли соответственно команды из России и Норвегии, отстав от Украинской более чем на 11 минут.
Источник: УНН
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