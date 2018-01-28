Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 января 2018 19:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинская сборная стала чемпионом Европы по биатлону в смешанной эстафете

фотогалерея

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинская сборная по биатлону стала выиграла "золото" в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины, передает УНН.

Соревнования проходили в итальянском городе Риднау.

Участие в гонке приняли Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный. Они завершили эстафету со временем 1: 11: 40: 1.

Второе и третье место заняли соответственно команды из России и Норвегии, отстав от Украинской более чем на 11 минут.

Источник: УНН
Теги: биатлон, чемпионат Европы, сборная Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.