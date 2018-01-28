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Российское МВД обнародовало свою версию "забастовки избирателей": все спокойно

Российское МВД обнародовало свою версию "забастовки избирателей": все спокойно

КИЕВ. 28 января. УНН. В Министерстве внутренних дел России заявили, что акция сторонников оппозиционера Алексея Навального прошла без нарушений общественного порядка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

По информации МВД России, всего состоялось 46 акций, грубых правонарушений не было.

"В Барнауле, Хабаровске, Кемерове акция собрала 150 участников. Магнитогорске, Оренбурге, Кургане - не более 100 человек, Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске - около 200 человек, Новосибирске - 600, Нижнем Новгороде - 550. Пришло менее тысячи человек и в Екатеринбурге. Массовые акции прошли и в других городах России, где их пришли десятки людей", - говорится в сообщении.

О задержанных вообще не имеет никакого упоминания в сообщении.

Отмечается, что около тысячи человек вышли на несогласованную с властями акцию в Москве.

Напомним, по данным "ОВД-Инфо", по всей России во время "Забастовки избирателей" задержаны не менее 243 человека.

Лидера движения Алексея Навального также задержали.

Как сообщал УНН, Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия России отказалась регистрировать его кандидатом на выборы президента России.

Источник: УНН
Теги: Россия, акция, протест, Навальный
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