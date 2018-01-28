Билл Гейтс инвестировал 40 млн фунтов в "идеальную корову"

КИЕВ. 28 января. УНН. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс инвестировал 40 млн фунтов в создание "идеальной коровы", передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Американский миллиардер инвестировал 40 млн фунтов в некоммерческую организацию GALVmed, которая исследует вакцинацию и генетику животных.

Гейтс хочет помочь создать идеальную корову, которая будет давать в четыре раза больше молока, чем обычная корова.

"Вы сможете иметь корову, которая в четыре раза будет более продуктивной обычной, и будет иметь с ней одинаковую продолжительность жизни", - сказал Б.Гейтс.

Издание отмечает, что пока четкого плана создания такой коровы нет.

Напомним, Билл Гейтс приобрел участок в Аризоне для строительства "смарт-города".