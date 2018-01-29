Австралиец руками поймал змею в сливном бачке унитаза

КИЕВ. 28 января. УНН. Змеелов Люк из Австралии показал на видео процесс поимки бойги из сливного бачка унитаза. Видео опубликовали на странице Snake Catcher Noosa в Facebook, передает УНН.

Рептилия поселилась в сливном бачке туалета в одном из домов в Квинсленде. Змея несколько дней пугала жильцов: она нажимала на рычаг, и вода спускалась без всякой видимой причины. Наконец хозяева дома обнаружили незваного "гостя" и вызвали змеелова.

На видеозаписи видно, как Люк достает рептилию — коричневую бойгу. Змея пытается укусить его, но мужчина успевает мгновенно отдернуть руку. В конце концов он голыми руками извлекает ее из бачка.

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"Поймал ее быстро, но по-другому было нельзя. Либо так, либо пришлось бы засовывать руку в туалет", — написал австралиец в подписи к видео.

Змею он отпустил на волю.