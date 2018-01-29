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В Африке слон напал на автомобиль с туристами

КИЕВ. 28 января. УНН. В Сети появилось видео, на котором слон пытается напасть на автомобиль с туристами в Африке. Ролик опубликовал телеканал CGTN, передает УНН.

Стадо слонов с детенышами переходило дорогу, по которой проезжал автомобиль. Одно из животных, очевидно, восприняло людей как угрозу и с ревом бросилось в погоню за машиной.

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Через некоторое время слон догнал автомобиль и с силой ударил его. В результате животное сломало бивень и вынуждено было прекратить преследование.

Инцидент произошел в национальном парке Чобе в Ботсване 20 января, однако видеозапись появилась в сети лишь в субботу.

Источник: УНН
Теги: слон, Африка
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