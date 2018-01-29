Число погибших в результате стрельбы в Бразилии достигло 18 человек

КИЕВ. 29 января. УНН. Представитель полиции бразильского города Форталеза Андре Коста заявил о том, что количество людей, погибших в результате стрельбы в местном клубе возросло до 18. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание JC Online.

“Некоторые говорят, что внезапно появились десятки людей. Другие уверяют, что в целом было 15 вооруженных преступников”, — отметил правоохранитель.

По данным полиции, большинство жертв атаки — женщины. Нападавшие прибыли в клуб на трех автомобилях. Число преступников точно не известно, правоохранители проводят розыск.

Как сообщал УНН, в субботу в переполненном ночном клубе в бразильском городе Форталеза произошла стрельба, в результате которой погибли предварительно погибли по меньшей мере 14 человек.