Из-за снегопадов в Иране закрыли школы и аэропорты

КИЕВ. 29 января. УНН. В столице Ирана Тегеране закрыли аэропорты и школы из-за снегопадов. Также школы закрыты в нескольких других частях страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Кроме того, государственный телеканал Press TV сообщил, что железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Машхад на северо-востоке страны также приостановили.

Сотни машин заблокированы на дорогах. Для помощи автомобилистам мобилизованы сотни групп Красного Полумесяца.

В Красноv Полумесяцt заявили, что 6,6 тысячи человек доставили в пункты временного размещения.

По сообщениям местных СМИ, большое количество проводов электросетей и автомобилей повреждены из-за падения деревьев.

Как сообщал УНН, за сложных погодных условий в девяти областях Украины задерживается доставка почты.