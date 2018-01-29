В столичном автобусе умер водитель коммунального автопарка

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве мужчина умер прямо в автобусе во время движения, когда ехал на работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook- сообщество “dtp.kiev.ua”.

Вечером 27 января, в автобусе № 32 умер человек. ЧП произошло около 19:30 на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой. Погибший ехал в кабине автобуса вместе с водителем. Он оказался шофером того же автопарка, и направлялся на работу.

"Во время движения водитель автобуса вдруг громко постучал в дверь кабины и позвал из салона женщину-кондуктора. Остановившись на остановке "Ул. Мостицкая", водитель и несколько пассажиров автобуса вынесли из кабины человека на вид лет 55-60, положили на скамейку остановки. Водитель сразу же вызвал скорую. До ее приезда один из пассажиров - молодой парень - пытался оказать медпощь, пассажиры остановили полицию", - рассказал очевидец.

Через 5-7 минут к мужу приехала скорая, но спасти его не удалось. Врачи констатировали смерть. Пассажиров забрал следующий автобус.

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