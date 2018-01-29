Эрдоган заявил об отсутствии в Турции стремлений захватить земли Сирии

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя в Сирии свою военную операцию “Оливковая ветвь”, Турция не стремится к захвату сирийских земель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

“Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся в настоящее время в Турции”, — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход антитеррористической операции на северо-западе Сирии.

По словам Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции “Щит Евфрата”, в настоящее время ведут успешную борьбу в Африне.

Президент Турции заявил, что операция в Африне направлена ​​также на защиту интересов мирных жителей Сирии. “Жители поселков Африн благодарят нас, заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец воцарится безопасность. История повторяется”, - констатировал Эрдоган.

Глава государства раскритиковал далее противников антитеррористической операции “Оливковая ветвь”.

“Тем самым, эти лица негласно поддерживают насилие и давление на жителей Сирии, закрывают глаза на деятельность террористов в регионе”, — сказал турецкий лидер.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не отступится в своем намерении довести операцию в сирийском АФРИН до конца.