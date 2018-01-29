Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 января 2018 07:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Эрдоган заявил об отсутствии в Турции стремлений захватить земли Сирии

Эрдоган заявил об отсутствии в Турции стремлений захватить земли Сирии

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя в Сирии свою военную операцию “Оливковая ветвь”, Турция не стремится к захвату сирийских земель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

“Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся в настоящее время в Турции”, — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход антитеррористической операции на северо-западе Сирии.

По словам Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции “Щит Евфрата”, в настоящее время ведут успешную борьбу в Африне.

Президент Турции заявил, что операция в Африне направлена ​​также на защиту интересов мирных жителей Сирии. “Жители поселков Африн благодарят нас, заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец воцарится безопасность. История повторяется”, - констатировал Эрдоган.

Глава государства раскритиковал далее противников антитеррористической операции “Оливковая ветвь”.

“Тем самым, эти лица негласно поддерживают насилие и давление на жителей Сирии, закрывают глаза на деятельность террористов в регионе”, — сказал турецкий лидер.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не отступится в своем намерении довести операцию в сирийском АФРИН до конца.

Источник: УНН
Теги: Сирия, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.